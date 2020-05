Torino, la rassegna stampa di oggi 12 maggio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: attesa per l’ufficializzazione di Vagnati, mentre il Toro si allena e è già in buona forma

Tuttosport: Via: e il Toro fa già gol

Dribbling e tiri. La forma? Buona

Vagnati ds granata, deroga attesa oggi. E poi sarà rivoluzione

In programma il Consiglio di Lega: all’ordine del giorno c’è anche la richiesta di via libera al tesseramento immediato del dirigente

CronacaQui: Il futuro di Longo in bilico. Ma i tifosi: “Non si tocca”

Situazione difficile per l’allenatore, che pare avere il destino segnato

La Gazzetta dello Sport: Il Toro dei capitani

De Silvestri & Rincon al fianco di Belotti

Corriere Torino: Belotti e quella rovesciata di un anno fa: la carica del Gallo è sempre la stessa

Con il Sassuolo, la bellezza del gesto tecnico e il senso di un impegno