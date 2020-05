Torino, la rassegna stampa di oggi 13 maggio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa di oggi sul Torino: Vagnati, c’è l’ok. Ora il dirigente può rivoluzionare la squadra. Il Toro pensa a come ripartire

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta della giornata di ieri, di come sia arrivato l’ok per tesserare Vagnati e di come il suo arrivo modificherà gli equilibri in casa granata. Intanto, Longo pensa a come far ripartire la squadra.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Vagnati, via: Strefezza!

Jolly brasiliano: piccolo ma buono

Lega, ecco la deroga. Cairo è pronto ad annunciare il ds

L’ufficialità attesa già oggi: Vagnati dalla Spal porterà a Torino tre collaboratori fidati, rivoluzionando la struttura della società

La Stampa: Un idolo per amico: “Edera è giovane e ha fame come me”

Arata, 19 anni, gioca nella nazionale amputati. Ha ricevuto la maglia e l’invito dall’attaccante

CronacaQui: Graziani difende Bava: “Risorsa per il Toro, non ha avuto tempo”

Sul dirigente: “Sarebbe un peccato perderlo”. Sulla ripresa: “Lavorare nell’ottica di giocare”

La Repubblica: La Juve in sicurezza tra hotel e J Medical. Toro tra Fila e Lingotto

I bianconeri chiusi nella cittadella dello sport. Per i granata, l’Hilton sarà punto di riferimento per i pasti e la notte

La Gazzetta dello Sport: Toro, l’era Vagnati ora può cominciare. Via libera dalla Lega, subito al lavoro

Ok alla deroga per permettere al ds di essere subito operativo: ufficialità in 48 ore

Corriere Torino: Il Toro cresce, anche Izzo torna al Filadelfia

Lunedì potrebbero ricominciare gli allenamenti in gruppo per le squadre di A