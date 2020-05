Torino, la rassegna stampa di oggi 14 maggio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: l’arrivo di Vagnati e il nuovo corso granata pronto a partire. Il Toro cambia ancora pelle

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro sia davvero pronto a cambiare pelle. È infatti atteso Davide Vagnati, che darà il via a un nuovo corso, a partire dal calciomercato.

Tuttosport: “Strefezza piace al Toro e non solo. Lui è già pronto”

Il procuratore Cornacini: “Siamo felici dell’interesse granata. Vagnati conosce bene Gabriel”. La trattativa è però legata ai destini di Toro e Spal in campionato

Sos centrocampo. La priorità: qualità

Basta con le mediane solo muscolari, con la povertà di talento e personalità per chi deve costruire il gioco e innescare le punte: Gagliardini e Bonaventura sono un primo segnale

CronacaQui: Vagnati è in arrivo. Oggi sarà a Torino e incontrerà Bava

La Repubblica: Ventura: “Il Toro aveva una rosa fortissima. Doveva fare molto di più”

L’ex allenatore e il campionato incerto dei granata

La Gazzetta dello Sport: Voglia di gol, il Toro pensa al tridente: Edera la novità

È cresciuto nella Primavera con Longo e può essere la carta in più

Corriere Torino: Il cuoco del Toro e il goulash per Mihajlovic

Massasso, tifoso in bianco: “Ventura mi convocò a Malta, poi sono rimasto”