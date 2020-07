Torino, la rassegna stampa di oggi 18 luglio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: focus su Belotti, dal futuro ai gol segnati e quel record di Ossola da raggiungere. Patrimonio granata

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Andrea Belotti sia al centro del Toro. È simbolo della squadra e dell’ambiente: le ultime sul suo futuro.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Basta parole: dovete blindare subito il Gallo

Una prodezza dopo l’altra, il capitano del Toro nel mirino di tanti grandi club. La gente chiede un segnale forte sul futuro granata del loro campione

Sirigu, ora arriva la resa dei conti

Verità vicina: se alla fine del campionato andrà via non sarà per il gruppo o per i risultati scadenti ma per promesse e accordi non rispettati da parte del club. E quel post di Ansaldi…

La Stampa: Sempre più simbolo. Belotti uno e Toro, il futuro passa da lui

Domani a Firenze il Gallo punta il record di Ossola: 8 gare di fila in gol

CronacaQui: Belotti per la storia. Un gol alla Fiorentina che lo vuole acquistare

La Gazzetta dello Sport: Gallo d’Italia

Ha trascinato il Toro al riparo. Ora attacca Ossola e sogna l’Europeo

Corriere Torino: “Gallo e papà a braccetto”

Il figlio del grande Ossola: “Spero che il record delle 8 gare di fila in gol venga raggiunto ma non superato”