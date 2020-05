Torino, la rassegna stampa di oggi 19 maggio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Vagnati e i no per Belotti, mentre il Toro aspetta il vero Nkoulou per ripartire

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta delle prime strategie di calciomercato di Vagnati, che inizia a dire di no a eventuali trattative per Belotti. Poi, l’attesa per Nkoulou.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: “Belotti non è in vendita”

È quello che ripete Vagnati a dirigenti e intermediari, d’intesa con Cairo. Per la prima volta il nuovo ds del Toro si trova a dover parlare del destino del Gallo: e la strategia è tracciata

De Silvestri e Ansaldi: due casi

Entrambi erano a un passo dal prolungamento del contratto: ma adesso sono stati congelati

CronacaQui: La dinastia dei Pianelli continua con George: “Adoravo mio nonno”

La Gazzetta dello Sport: Nkoulou: Toro e Cameron lo pretendono di nuovo leader

La difesa granata ha subito 45 gol: troppi. La nazionale lo ha richiamato per la coppa

Corriere Torino: Toro, testa su Nkoulou

Il difensore camerunense è sempre la chiave della difesa granata. Lo sarà se riparte il campionato, lo sarà per le strategie di Vagnati