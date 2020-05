Torino, la rassegna stampa di oggi 18 maggio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: in attesa di riprendere gli allenamenti collettivi, Vagnati è al lavoro sul mercato

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Moreno Longo sia in attesa del via libera per gli allenamenti collettivi. Intanto, Vagnati lavora su rinnovi e nuovi arrivi.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Vagnati: Bonaventura!

Dopo Bava, si muove anche il nuovo ds: contatti con Raiola

Ora il Toro rivuole Iago

Che errore quel prestito, potrà trovare Giampaolo

La Stampa: Tutti i granata convocati agli allenamenti individuali

La partecipazione non è più volontaria, Zaza e Izzo osservati speciali

La Repubblica: Toro, i granata tornano ad allenarsi a mini gruppi

Spunta l’ipotesi dell’ex difensore Moretti come nuovo team manager

La Gazzetta dello Sport: Belotti, il capitano dà l’esempio

Da domani il Toro si ricompatta: Andrea è stato il primo a presentarsi e guida il riscatto

Corriere Torino: Longo aspetta i suoi. E Vagnati lavora alle prime scadenze

Allenamenti e contratti: il Toro torna in gioco