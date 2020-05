Torino, la rassegna stampa di oggi 23 maggio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: dall’addio a Gigi Simoni alle mosse di calciomercato del Toro. Il punto della situazione

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra granata si stia preparando alla ripresa del campionato. Ma non solo: c’è il calciomercato da studiare. E poi, l’addio a Gigi Simoni.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro-Inter, il vertice

Trattative in corso tra Vagnati e Marotta

Missione Zaza, riconquistare la fiducia granata

L’attaccante spera nella ripresa con un triplice obiettivo: tornare al gol, recuperare considerazione e rimanere al Toro

La Stampa: “Un calciatore col cappello. Gigi era un’ala moderna”

Natalino Fossati, amico di Simoni e suo compagno nel Toro dal 1964 al 1967

CronacaQui: Addio Gigi Simoni, tecnico-gentiluomo: “Se ne va un amico”

La Gazzetta dello Sport: La cura Longo

Mentalità, corsa e tanto pallone: Toro da battaglia

Corriere Torino: Il Toro di Longo e la Juve di Sarri ok

Per l’Under 19 si aspetta soltanto lo stop ufficiale, come per la Serie C