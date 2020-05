Torino, la rassegna stampa di oggi 24 maggio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Vagnati si presenta e suona la carica, Cairo dà fiducia a Longo che pensa a ripartire

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta della giornata di ieri, con la presentazione di Vagnati, le parole di Cairo e la fiducia in Moreno Longo. Il Toro prosegue con gli allenamenti.

Tuttosport: Vagnati sfida le paure del Toro

Il ds si presenta in un momento delicato su più fronti: “Voglio costruire qualcosa di importante, nello spogliatoio sappiano che ci sarò sempre per ogni problema: dormo poco. Belotti? Mi ha subito fatto vedere il suo attaccamento”

E Lollo rinnova la corsa

Cairo conferma le trattative per il prolungamento con De Silvestri, che festeggia il compleanno trascinando con Ansaldi i compagni nel lavoro al Filadelfia. Le prime partitelle confortano Longo

La Stampa: Il Toro e i rischi della ripresa: “Per salvarci serve l’elmetto”

Cairo presenta il nuovo ds Vagnati e insieme avvisano: “Dovremo avere una ferocia mai vista”

La Repubblica: Cairo: “Tredici partite per ribaltare una stagione che finora ci ha deluso”

“Se il campionato riprende, voglio una feroce determinazione. Tutta la società ha fiducia in Longo: è il migliore allenatore possibile, crediamo molto in lui”

La Gazzetta dello Sport: Un Toro da battaglia

Vagnati subito in trincea: “Combattere e correre”. Cairo: “Fiducia in Longo”

Corriere Torino: Il timoniere del Toro

Vagnati agli avversari: “Dovranno aver paura”