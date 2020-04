Torino, la rassegna stampa di oggi 1 aprile 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: il cuore di Belotti, conferme su Marchizza. E De Silvestri lancia l’appello: “Usciamone insieme”

La rassegna stampa di oggi sul Torino tocca tanti temi: dal cuore della famiglia Belotti, alle conferme di mercato su Marchizza. Poi, De Silvestri e le sue parole, insieme a quelle di Martin Vazquez.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Belotti, il cuore è di famiglia

Il fratello cucina per l’ospedale

Toro: anche Marchizza

Rivoluzione difesa: eccetto Lyanco, tutti i centrali sono in bilico. In entrata piace Biraschi, ma pure il giovane in prestito allo Spezia

CronacaQui: “Tra Musei Vaticani e libri”. L’isolamento di De Silvestri

L’esterno: “Il mio pensiero non è ai calendari ma a battere il virus”

La Gazzetta dello Sport: Vazquez: “Che impresa il mio Toro nella bolgia del Bernabeu”

L’ex granata rivede la semifinale Uefa del 1992 col Real: “Insult, agguati e botte: più forti di tutto”

Corriere Torino: “Sogno lo stadio, per ringraziare i sanitari”

De Silvestri, l’allenamento in solitaria e l’attesa della “gioia di stare insieme”