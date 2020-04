Torino, la rassegna stampa di oggi 2 aprile 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: il fratello di Belotti e l’amore per il Toro. Longo, Bava e il calciomercato dei granata

La rassegna stampa di oggi sul Torino parla di calciomercato e in particolare di come Belotti e Sirigu si vogliano al centro del progetto futuro. Bava al lavoro per nuovi talenti.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Manuel, il fratello del Gallo: “Anch’io lotto da buon Belotti. E lui ama il Toro”

“Io e papà, da 15 anni nella protezione civile bergamasca: dare tutto è il marchio di famiglia. Andrea? È orgoglioso di me e stima molto Longo”

Longo alza il muro su Sirigu e il Gallo

Il tecnico li considera indispensabili per costruire un grande Toro attorno a loro. I due assi credono in lui

CronacaQui: Smart working Toro. Bava, caccia ai talenti

Lo scouting del direttore sportivo e del suo staff