Torino, la rassegna stampa di oggi 3 aprile 2020 - Toro.it

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra e l’ambiente granata continuino le loro giornate, tra allenamenti, esport e calciomercato.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Piano Bonaventura

Il Toro per convincerlo lo vuole mettere al centro del progetto insieme a Sirigu e Belotti

Lyanco si è preso il Toro. Sarà il leader della difesa

Continuano ad arrivare richieste per il brasiliano, ma Longo lo considera importante per il presente e il futuro

La Stampa: C’è un Toro pronto a stupire il mondo: “Divertimento? Macché, ci vuole testa”

Un professionista di playstation e un giovane universitario sono i titolari granata delle competizioni virtuali Fifa e Football Pes 2020

CronacaQui: Toro, in mediana Pobega e Fofana osservati speciali

Le manovre granata

La Repubblica: L’allenamento di Belotti: su e giù dalla rampa del garage

Il training casalingo dei giocatori granata

La Gazzetta dello Sport: Belotti & Zaza. La coppia gol del Toro gioca per la solidarietà a Bergamo e Basilicata

Tutta la famiglia del Gallo impegnata negli aiuti. Simone devolve fondi a Policoro, Potenza e Matera

Corriere Torino: Marco e Christian sono le stelle reali di un Torino virtuale: “Metteremo il cuore”

BigMacco11 e Highlander granata degli eSport