Torino, la rassegna stampa di oggi 10 aprile 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: aria di rinnovi in casa granata. Da Sirigu ad Ansaldi: le novità

La rassegna stampa di oggi sul Torino parla di come il Toro potrebbe continuare a contare su alcuni suoi uomini chiave: Sirigu e Ansaldi pensano di restare. Aria di rinnovi possibile.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro, hai uomini d’oro!

Da Ansaldi a Sirigu, chiudere in granata l’ultima grande idea

Il portierone sardo: “Io leader: sì, sento la responsabilità”

Novità anche per Ujkani: può rinnovare e restare come vice. E Rosati? Intramontabile!

La Stampa: “Al Toro fino a 40anni, Cairo permettendo. Prego con i compagni prima delle partite”

Cristian Ansaldi: il 34enne argentino sogna di restare in granata nonostante le tante richieste, ma la città prediletta dopo il calcio resta Madrid

CronacaQui: Cristian Ansaldi, guerriero di Dio: “Al Toro a vita”

“Fino a 40 anni”