Torino, la rassegna stampa di oggi 11 aprile 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: calciomercato in entrata e in uscita, le altre indiscrezioni. Da Sirigu a Belotti

Tuttosport: Belotti via? Altri due no!

Everton respinto, dribblata la viola

Manovre a tappeto in B: doppia pista Cremonese. Valzania prima di Mogos

Bava è stato visto più volte a Cremona per seguire la mezzala di proprietà dell’Atalanta. Proposto anche il terzino romeno. E avanti tutta su Pobega

CronacaQui: Toro, danni da pandemia. Il valore della rosa crolla

Al ritorno in campo toccherà a Longo riportare in alto le quotazioni

La Gazzetta dello Sport: Toro, 5 osservati speciali. Ma Radu è la prima scelta

Tra i pali Sirigu è intoccabile, seguiti per il futuro anche i portieri emergenti Gori, Lezzerini, Montipò e Paleari

Corriere Torino: Quattro maggio a distanza

Il coronavirus stravolgerà il ricordo del Grande Torino. Ma don Robella chiarisce: “Una cerimonia ci sarà”. Rinviata l’inaugurazione di “Parco Mazzola”