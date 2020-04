Torino, la rassegna stampa di oggi 12 aprile 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Belotti e il suo amore per il Toro. Continuano i ragionamenti di calciomercato sul futuro

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta dell’amore di Belotti per la città: potrebbe essere un ulteriore segnale di volontà a rimanere? Poi, altri discorsi di calciomercato: Aina e Meité.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Un segnale da Belotti: “La mia città? Torino”

Cairo lo vuole tenere, lui non vuole andare via: ma chiede un Toro ambizioso

Ola Aina e Meité per forza

Hanno deluso, ma sono giovani e hanno ampi margini di miglioramento e valutazione: venderli adesso potrebbe rivelarsi un autogol, non solo economico. Everton e West Ham si muovono sul nigeriano

La Repubblica: Belotti pensa già al futuro: “Vorrei diventare un allenatore”