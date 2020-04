Torino, la rassegna stampa di oggi 14 aprile 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: il Toro si prepara a riprendere gli allenamenti, al varo la fase 2

La rassegna stampa di oggi sul Torino affronta il tema della ripresa degli allenamenti: il Toro potrebbe essere tra i primi a ripartire, tra tante difficoltà e le perplessità di Cairo. Poi, interviste a personaggi della gloria granata.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: “Il Toro va ricostruito”

Agroppi, 76 anni oggi: “Cairo, devi dare di più. Lippi, vuoi fare pace?”

Bonaventura per cambiare

Bava e Longo vogliono convincere Cairo: i giocatori fondamentali il prima possibile

La Stampa: “Per il Toro, battere il Real è stata una grande consacrazione”

Martin Vazquez, lo spagnolo protagonista nel 1992 di uno storico successo per i granata

CronacaQui: Allenamenti blindati e sfide ogni 3 giorni. Ecco la fase 2 del Toro

La Repubblica: I granata forse i primi in campo il 27 maggio

Per Longo il problema Filadelfia: non ha camere e mensa, si cerca un hotel

La Gazzetta dello Sport: Verdi, ora devi riconquistare il Toro

Gerarchie azzerate: sulle fasce scatta la competizione con Edera e Millico

Corriere Torino: De Silvestri in garage per correre in salita. Rincon trasloca la palestra in giardino

Gli allenamenti del Toro a tutta fantasia