Torino, la rassegna stampa di oggi 15 aprile 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: mosse Toro per il futuro, a partire da Superga. E Millico si confessa: da Debrecen a New York

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra granata inizi a pensare al futuro: c’è da programmare la celebrazione di Superga, poi il calciomercato. E Millico si racconta.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Il Toro riparte da loro

Sirigu, Lyanco, Rincon, Belotti: più il jolly Ansaldi. Ecco gli imprescindibili di Bava e Longo per il mercato di Cairo

Pastine e il rigore derby: “Io nell’Olimpo granata”

La parata di Ravanelli la notte del 25 gennaio 1995 lo fece diventare un eroe per i tifosi: il Toro sconfisse la Juve per 3-2

La Stampa: Il Toro non rinuncia a celebrare il 4 maggio. Messa a Superga online o ipotesi Filadelfia

La società granata sta valutando diverse soluzioni per rendere omaggio alla squadra degli Invincibili

CronacaQui: Il mondo di Millico, da NY a Mandela: “E il gol in Europa…”

L’attaccante: “Mia madre ci ha sempre creduto. In futuro vorrei fare l’imprenditore immobiliare”

La Gazzetta dello Sport: Toro, agenda futuro

In cima Scamacca e Pinamonti. Ranieri è in pole, spunta Soteldo

Corriere Torino: Millico e la perla di Debrecen. Ma da grande vuole vendere case

Il progetto per il futuro: diventare immobiliarista negli USA