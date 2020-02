Torino, la rassegna stampa di oggi 11 febbraio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: la cura Longo comincia con due giorni di riposo per la squadra, oggi si riprende al Fila con la testa più libera

Tuttosport: Longo lo psicologo: libera i giocatori in tilt con Mazzarri

Troppi discorsi e pastoie tattiche: Moreno si è reso conto che la squadra, isolata al Fila, è andata in confusione. I due giorni di riposo sono solo la sua prima mossa

Mangiarsi l’erba sognando Koulibaly. Toro, l’ora di Singo

Laxalt è andato via anche per la volontà di lanciare l’ivoriano con Longo, già un’alternativa pronta a De Silvestri. Gran fisico e buona tecnica, deve ancora migliorare tatticamente

La Stampa: Belotti e la Nazionale. La lunga crisi del Toro penalizza il Gallo

Verso gli Europei di giugno

CronacaQui: Toro, un ritorno da retrocessione. Anche il ct: “Belotti in difficoltà”

I granata continuano a sprofondare. Intanto Mancini lancia l’allarme in vista dell’Europeo

La Repubblica: Il Toro e l’incubo retrocessione dopo gli exploit di Genoa e Lecce

I granata hanno un margine di otto punti e un vantaggio di giocare in casa contro Udinese, Fiorentina e i rossoblu. Longo: “Non porto la squadra in ritiro perché mi fido dei giocatori, non ho bisogno di vederli andare a letto”

La Gazzetta dello Sport: Terapia d’urto

Psicologia, ritmo e fiducia. La scossa Longo sul Toro

Corriere Torino: A come Ansaldi

Il Toro torna al lavoro al Filadelfia (porte aperte ai tifosi). Longo può preparare la trasferta col Milan contando sull’argentino, aspettando i ritorni anche di Zaza e Baselli