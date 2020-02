Torino, la rassegna stampa di oggi 12 febbraio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: i tifosi al Filadelfia seguono il Toro di Longo, che rassicura: “Ce la faremo”

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta della giornata di ieri al Filadelfia: qualche centinaio di tifosi era presente all’allenamento della squadra, con Longo che ha cercato di rassicurare tutti.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: “Mio figlio Moreno vincerà”

Il papà: “Il Toro era nel suo destino”

Ansaldi prenota il Milan. E Longo parla ai tifosi

L’esterno tornerà titolare. Il tecnico: “Non preoccupatevi, ce la faremo”. Domani porte di nuovo aperte al Fila

La Stampa: Toro, prove tecniche di guarigione. Longo ai tifosi: “Ce la faremo”

Allenamento al Filadelfia con in sottofondo i cori di 300 spettatori: per tutti i granata esercizi di intensità e tecnica. Il mister punta a recuperare sia la condizione atletica, sia il morale della squadra e cerca soluzioni per la fase offensiva

CronacaQui: Toro in caduta libera, così la rosa si svaluta

La Repubblica: La protesta silenziosa di trecento tifosi al Filadelfia

Per la partita di lunedì a Milano recuperato Ansaldi e forse anche Zaza

La Gazzetta dello Sport: I tifosi con il Toro

Al Filadelfia, solo applausi. E Longo: “Ce la faremo”

Corriere Torino: L’unione fa il Toro

Verso il Milan, Longo ritrova Baselli e Zaza. E l’affetto dei tifosi che seguono l’allenamento