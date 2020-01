Torino, la rassegna stampa di oggi 12 gennaio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: la squadra di Mazzarri alla rincorsa dell’Europa, con una vittoria oggi può cambiare tutto

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta delle ultime novità in vista della partita di questo pomeriggio contro il Bologna. Una vittoria oggi potrebbe avvicinare di molto l’Europa.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Europa vicina, ma c’è Miha

Ripartenza Verdi, tempo di svoltare col “suo” Bologna

Con i soldi di Bonifazi può arrivare Fofana

Non solo Spal e Fiorentina per il difensore. La richiesta è di 11 milioni e in settimana si può chiudere

La Repubblica: Il Toro sfida l’ex Mihajlovic per continuare la rimonta

Una vittoria con il Bologna porterebbe i granata a finire il girone d’andata a 27 punti: come un anno fa. L’ex allenatore serbo ha ricevuto ieri sera il premio “Quarto potere al coraggio” all’hotel Golden Palace