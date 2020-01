Torino, la rassegna stampa di oggi 13 gennaio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: vittoria dei granata ieri contro il Bologna, Europa più vicina. Ma i fischi non smettono

Tuttosport: Soffrendo si vince col colpo in canna: c’è Poveda del City

Allo stadio il talentuoso jolly offensivo arrivato da Manchester. È in scadenza: blitz a Torino per valutare l’offerta di Bava

Sirigu osannato, Belotti è con lui: “Tifosi, aiutateci!”

“Non è bello sentire i fischi al primo passaggio o controllo sbagliato, oppure quando la squadra esce stremata. E Salvatore ha ragione anche sulle condizioni del campo”

La Stampa: Il Toro fa gruppo e punti: l’Europa torna a tiro

Batte il Bologna e sale a -2 dal sesto posto. Prova di carattere e resistenza dopo la maxi fatica in Coppa Italia

La Repubblica: Il Toro non si ferma e si avvicina all’Europa

Battuto il Bologna con un gol di Berenguer. Dai tifosi applausi a Mihajlovic, fischi ai granata

La Gazzetta dello Sport: Un Torino da corrida

Gioisce con Berenguer poi fa la resistenza con un gran Bologna. Ora “rivede” l’Europa

Corriere Torino: Gallo e Sirigu, tutta grinta

Stanco e senza 6 giocatori il Toro batte il Bologna anche con nervi e cuore. Nel finale il portierone ipnotizza e ferma Palacio. Belotti: “Ha ragione lui quando critica il campo e anche chi fischia troppo”