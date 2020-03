Torino, la rassegna stampa di oggi 13 marzo 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: la testimonianza di Lewis, portiere americano granata; gli allenamenti a casa e la voglia di uscirne presto

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta come la squadra si dovrà comportare in questi difficilissimi momenti di quarantena: testimonianze dal mondo granata sul coronavirus.

Tuttosport: “La mia America virus e Toro”

Il portiere granata Lewis da New York. Promessa della Primavera e convocato dall’Under 20 USA, ha raggiunto la sua città d’origine anche se vive in quarantena dalla famiglia. Il racconto di un viaggio surreale su un jumbo vuoto, tra controlli incoerenti e paura

E per ultimo chiude anche il Fila

La positività dello juventino Rugani ha fatto scattare ieri lo stop anche per i granata

CronacaQui: Camolese e il Toro: “Playout rischiosi. Longo può farcela”

La Repubblica: Stop agli allenamenti, solo esercizi a casa

La Gazzetta dello Sport: Per Nkoulou con il Camerun, spinta granata

Doppio impegno chiave per la Coppa d’Africa 2021

Corriere Torino: Chiuso in casa, esercizi con peso e corda. Lo strano (28°) compleanno di Baselli

Anche il Toro interrompe il lavoro: allenamenti in famiglia via mail