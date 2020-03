Torino, la rassegna stampa di oggi 14 marzo 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: qualche mossa di calciomercato in cantiere. Sguardo sul lavoro a casa dei giocatori

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come i giocatori passino il tempo a casa, tra allenamento e famiglia. Poi, qualche notizia di mercato e qualche curiosità.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Obiettivo Fofana. Longo, colpo di fulmine

Il tecnico lo ha studiato a lungo quando era a un passo dalla panchina dell’Udinese e ne è rimasto colpito

Toro-Napoli, che intrecci. C’è Petagna

De Laurentiis ha chiesto Sirigu, Belotti, Izzo: i primi due sono incedibili. Il difensore in cambio del bomber

La Stampa: Mogli, figli, poggiapiedi. Il Toro si tiene in forma anche se chiuso in casa

I granata sui propri social postano i loro allenamenti speciali. C’è chi fa anche gli auguri di compleanno via video a Baselli

CronacaQui: Biscotti e figurine. Sedute “speciali” per i calciatori del Toro

La Repubblica: I Bogianen granata fanno la spesa per gli anziani soli

La Gazzetta dello Sport: A caccia di fenomeni

Dentro la Toro room. Video e tecnologia, studiati 8000 talenti

Corriere Torino: Il derby #resta a casa

I bianconeri in isolamento volontario, i granata a casa come chiede il decreto. Palleggi in balcone e sfide a distanza, ma anche videogiochi, cucina e pisolini