Torino, la rassegna stampa di oggi 16 dicembre 2019 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: rabbia e delusione per l’incredibile rimonta di Verona. La squadra si lecca le ferite

La rassegna stampa di oggi racconta della giornata di ieri e dell’incredibile partita contro il Verona, culminata con un pareggio inaspettato per 3-3. Furia di Mazzarri, incredulità dei giocatori. E ora la squadra deve ripartire.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Il Toro più bello si butta via

Oltre un’ora di dominio con gioco finalmente convincente: doppietta di Ansaldi, gol di Berenguer e tante occasioni. Poi il tocco di gomito di Bremer esalta Pazzini che con Verre e Stepinski fa 3-3

Un rigore discutibile avvia la rimonta

La Repubblica: Furia Mazzarri per il Toro in versione Babbo Natale

Il tecnico: “Regalati due punti in beneficenza. È assurdo vincere 3-0 e poi pareggiare”