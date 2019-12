Torino, la rassegna stampa di oggi 17 dicembre 2019 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: si analizzano i dati della squadra, tra buoni segnali e criticità. Mercato: Zaza-Fiorentina?

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come proseguano le analisi alla squadra, a 5 giorni dalla partita contro la Spal. Il Toro sta migliorando da un lato, ma peggiora dall’altro: manca equilibrio. Intanto, sul mercato, voci di un interessamento della Fiorentina per Zaza.

Tuttosport: È un Toro senza difese

Granata rimandati tra casi e amnesie

Adesso basta indugi. Belotti&Zaza+Verdi

La fase difensiva non garantisce più di vincere con vantaggi risicati e i pari ormai non servono: perso l’equilibrio, è ora di osare. I giocatori per attaccare il Toro li ha

La Stampa: Zaza strega Commisso, ma il Toro (per ora) dice no alla Fiorentina

Dall’esclusione di Marassi a Verona: una rinascita in due settimane. A Torino sta bene però Mazzarri lo vede solo come riserva di Belotti

CronacaQui: Toro e quei finali da brividi. La metà dei gol subìti all’ultimo

La clamorosa rimonta contro il Verona evidenzia un problema di tenuta mentale

La Gazzetta dello Sport: Il Toro sulla strada giusta

Gioco e gol, ma serve più attenzione

Corriere Torino: Toro, il gol oltre Belotti

Lo stop del capitano ha costretto tutti a fare il suo lavoro in area di rigore. Mazzarri ha spinto trovando nuove reti con Bremer, Zaza, Ansaldi e Berenguer