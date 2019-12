Torino, la rassegna stampa di oggi 18 dicembre 2019 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: dal mercato ai problemi di formazione. Le ultime sulla situazione in casa granata

La rassegna stampa di oggi sul Torino presenta tanti temi diversi: dal calciomercato ai problemi di formazione che accompagnano l’ultima partita dell’anno, contro la Spal. Poi, diversi approfondimenti.

Tuttosport: Toro, 5 motivi per crederci

Il patto del Natale: rimontare in Europa è ancora possibile

Il Siviglia tenta Izzo, obiettivo di gennaio

I tifosi sperano che un’offerta del club spagnolo non convinca Cairo: in partenza c’è già Bonifazi

La Stampa: Vent’anni a caccia di talenti: “Ma perdersi è un attimo”

Parla Vincenzo Longo, il veterano degli scout che ha scoperto le nuove generazioni del Toro

CronacaQui: Belotti si riprende il posto da titolare. E ora chi sta fuori?

Toro d’attacco

La Repubblica: A Villa Sassi la festa di Natale del Toro

La cena nell’hotel che già ospitava i granata nell’anno dell’ultimo scudetto

La Gazzetta dello Sport: A lezione da Messi

Ansaldi, magie da Toro ispirate da Leo

Corriere Torino: Berenguer, istinto da Toro

Lo spagnolo ha la fiducia di Mazzarri ma gli pesano le critiche dell’Olimpico. Solo in trasferta si sente libero: ora però serve un colpo a effetto