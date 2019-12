Torino, la rassegna stampa di oggi 19 dicembre 2019 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: ancora problemi con la curva, sciopero pronto. Baselli si fa male, si pensa al mercato di gennaio

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta del momento in casa granata: tra sciopero del tifo e infortunio di Baselli, Mazzarri prepara la partita contro la Spal che chiuderà il 2019.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Cairo slitta in curva

Vuoti e proteste. La Maratona sta con la Primavera

Guaio per Mazzarri: Baselli 15 giorni fuori. Ginocchio di nuovo ko

Si è fatto male in allenamento: spera di tornare contro la Roma o almeno in Coppa Italia col Genoa

CronacaQui: Toro, Cairo pensa a far cassa. Ecco chi andrà via a gennaio

Rosa da sfoltire in casa granata. Intanto Baselli si infortuna al ginocchio