Torino, la rassegna stampa di oggi 17 aprile 2020 - Toro.it

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra granata stia ragionando sul calciomercato e sulle mosse future. Poi, parla Aina: pregi e difetti del giocatore.

Tuttosport: Toro: per l’attacco c’è Choupo-Moting

Mossa granata per il centravanti che va in scadenza con il Psg. Pronta una proposta da 2 milioni l’anno più bonus per almeno due stagioni

Rambo Rincon è già pronto

È il granata più in forma. Longo lo considera super per il presente e il futuro

CronacaQui: Arte, hip hop e fede. Così Ola Aina pensa di riprendersi il Toro

La Gazzetta dello Sport: Io e Belotti

Don Sergio racconta: “Che anni all’oratorio, ha un cuore grande”

Corriere Torino: Aina, leggerezza e felicità nonostante tutto

Autocritica dell’esterno del Toro: “Vedere solo l’aspetto positivo a volte è un limite”