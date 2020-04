Torino, la rassegna stampa di oggi 18 aprile 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: dal calciomercato alla possibile ripresa. Parla poi qualche protagonista

Tuttosport: “Io in ospedale con Belotti”

“Il nome sulla schiena mi dà coraggio e forza ad assistere i malati”

Verso un Toro di panzer

Choupo-Moting con Belotti in un 3-5-2 dal forte peso offensivo: centimetri per i gol

CronacaQui: De Silvestri: “Lasagne, Giulio Cesare, Jordan. Tutte le mie passioni”

Laureatosi un anno fa in economia aziendale: “In futuro sogno di diventare padre e nonno”

La Gazzetta dello Sport: Jack intriga, Paganini sale. Quanto stuzzica Jemerson

Bonaventura proposto dai Raiola: il club granata riflette e valuta i giocatori in scadenza. Younes, contatti ripartiti

Corriere Torino: L’Under 15 si ferma. Ciammaglichella, Jarre e Serra corrono

Il Torino di Menghini voleva lo scudetto