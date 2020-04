Torino, la rassegna stampa di oggi 19 aprile 2020 - Toro.it

Nella nostra consueta rassegna stampa ecco i titoli dei principali quotidiani, in edicola domenica 19 aprile 2020, che si occupano del Torino

Si parla di Moreno Longo, del lavoro che dovrà fare non appena il campionato riprenderà per conquistare i punti necessari a risalire la china, ma nelle pagine dei quotidiani in edicola quest’oggi, domenica 19 aprile 2020, ci sono anche le voci di chi il granata lo porta sempre nel cuore, come Susanna Egri e Pasquale Bruno. Ecco la nostra consueta rassegna stampa con i titoli dei principali quotidiani sul Torino.

Tuttosport

“Noi, fieri di Longo”

Susanna Egri: “Papà creò il Grande Torino: oggi sarebbe orgoglioso di lui. E Moreno mi ha detto che il 4 maggio…”

Al Toro chi lo vuole

Conferme e nuovi arrivi soltanto di giocatori motivati e orgogliosi di vestire il granata: altrimenti, via

La Stampa

Il Toro sceglie il Filadelfia per ripartire. I giocatori saranno isolati dalle famiglie

Il club granata ha individuato campo e hotel per la squadra se arriverà il via libera a riprendere gli allenamenti il 4 maggio

La Gazzetta dello Sport

E’ subito rush Toro. Longo cerca i punti scaccia pensieri

Servirà una ripartenza sprint con Parma, Udinese e Cagliari. Tre sfide per risalire in classifica

Pasquale Bruno: “Adesso serve il cuore e finita l’emergenza tornerà in Maratona”

L’ex difensore ripercorre storia e aneddoti in granata: “Van Basten da me scappò, con Baggio ci odiavamo”