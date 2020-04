Torino, la rassegna stampa di oggi 20 aprile 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Alfred Gomis e Alex Berenguer si raccontano. Idea Filadelfia: campo principale?

La rassegna stampa di oggi sul Torino sviluppa vari temi: alle parole di Berenguer e Alfred Gomis, si affianca anche la possibilità di terminare il campionato giocando al Filadelfia. Focus su Lyanco.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Giocare al Filadelfia? Che idea: Toro, provaci!

Le porte chiuse eliminano l’ostacolo della capienza: va chiesta una deroga alla Lega

“Al Toro grazie a Sirigu”

Berenguer si racconta: “Una telefonata di Salvatore è stata decisiva per la decisione di passare in granata”. L’Athletic è tornata a farsi sotto, ma i gol (già 5) e i margini di miglioramento per ora lo blindano

La Repubblica: “In Francia ho scalato la classifica dei portieri, ma nel cuore ho il Toro”

Alfred Gomis, numero 1 del Digione e del Senegal

La Gazzetta dello Sport: Lyanco, spirito da Toro. S’allena a casa con il preparatore del Brasile Olimpico

Henrique abita nello stesso palazzo del difensore e lo segue tutti i giorni

Corriere Torino: Berenguer ha voglia di calcio: “Non vedo l’ora”

Lo spagnolo racconta la firma: “Fu Sirigu a dirmi di raggiungerlo al Toro”