Torino, la rassegna stampa di oggi 21 aprile 2020 - Toro.it

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro sia focalizzato sul futuro, pensando al nuovo corso che comprenderebbe Ansaldi e Verdi. Poi, le partite: si giocherà al Filadelfia?

Tuttosport: Filadelfia, il Toro si muove. E la Lega si può convincere

Sondaggio del club granata: oggi non ci sono le condizioni per fare i lavori di adeguamento alla Serie A. Però…

Ansaldi dice sì al nuovo corso: “Toro, io resto”

“Qui vivo benissimo, sto trattando il rinnovo e anche la mia famiglia si trova perfettamente a suo agio in città”. Le parole che i granata volevano sentirsi dire

La Stampa: Il Toro aspetta il “guerriero” Verdi. Per l’attaccante c’è un’altra possibilità

Il giocatore più pagato della storia granata ha deluso

CronacaQui: Così il “guerriero” Verdi vuole riprendersi il Torino

L’ex Napoli si ispira a Leonida, re di Sparta, ispiratore di “300”

La Gazzetta dello Sport: Ferrante: “Un po’ Gattuso, tanto Giampaolo: Toro, con Longo potrai ripartire”

L’ex bomber ha giocato con Moreno nel ’96: “Innovatore e preparato, scelta azzeccata. Il gruppo è forte, dimostrerà più orgoglio”

Corriere Torino: Tutti i dubbi del Toro

Più di mezza Serie A discute la ripartenza, il club granata solleva tante perplessità