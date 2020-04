Torino, la rassegna stampa di oggi 22 aprile 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Longo, il suo metodo di lavoro e il possibile rinnovo. Nkoulou si racconta, come Pulici

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di passato, presente e futuro del Toro. C’è Pulici che fa il punto sulla sua vita, così come Nkoulou della sua. Poi, indiscrezioni sul contratto di Moreno Longo.

Tuttosport: Rinnovo Longo: un segnale Toro

Nuovo contratto possibile a breve. Avanti, Moreno!

“Agroppi mi obbligo: ciao Porsche, in 500! Io e Pulici? In difesa”

Graziani, retroscena su Radice e aneddoti inediti: “Non potevo avere la stessa auto di Castellini. Noi Gemelli, stopper e terzino”

La Stampa: “Non sono vecchio, non sono antico”. Pulici, un ciclone di settant’anni

L’attaccante ha fatto la storia del Toro: in granata ha vinto lo scudetto nel 1976 e tre volte la classifica cannonieri

CronacaQui: Poliziotto Nkoulou: “Mandela, Djokovic. Ecco a chi mi ispiro”

La Repubblica: Capitan Belotti in solitudine davanti al cippo di Superga

È la soluzione a cui si sta lavorando per commemorare gli Invincibili il 4 maggio. L’evento potrebbe coincidere con la ripresa degli allenamenti della squadra di Longo al “Fila”

La Gazzetta dello Sport: Longo ricompatta il Toro. Seduta di gruppo in chat

In mattinata allenamento tutti insieme in diretta video. Una mossa per favorire l’empatia e lo spirito di squadra

Corriere Torino: Nkoulou, “poliziotto” innamorato del Camerun

I sogni da bambino e quelli da adulto