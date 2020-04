Torino, la rassegna stampa di oggi 23 aprile 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: da Bonaventura al rinnovo dei contratti. E si studiano strategie per gli allenamenti

Tuttosport: Bonaventura dice: Toro ok. Ci si incontra

Il milanista ha dato il suo gradimento ai granata: alla prima occasione si tratterà con Raiola. Anche per Izzo

Ragazzi, ci allarghiamo

Alla ripresa potrebbe servire una rosa extralarge. In arrivo i Primavera di Sesia: Onisa & C.

CronacaQui: Toro, Lukic a tutto campo: “Voglio fare l’allenatore”

Il serbo ripensa al gol del derby: “Una grande emozione”

La Gazzetta dello Sport: Rincon alta fedeltà: “Toro per sempre”

El General sposa il progetto di rinnovo del club: “Voglio restare ancora a lungo”

Corriere Torino: Lukic: “Petto di pollo e insalata, da calciatore”

Il serbo del Toro non sgarra neppure in quarantena, Rincon loda la cittadinanza