Torino, la rassegna stampa di oggi 21 marzo 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: i saluti di Junior, gli auguri di Gyasi. Longo e i suoi metodi di allenamento per salvare il Toro

Tuttosport: Junior: “Il Brasile prega per voi”

“Vi seguiamo. Siate d’esempio per il mondo”

“L’umanità è inquinata, recuperiamo i valori! Vale pure per il Toro”

“Stiamo distruggendo il mondo, questa tragedia ci faccia diventare migliori. Impariamo dagli errori: anche nello sport”

La Stampa: L’ultima parata di Tarzan Carrizo. Unito per la storia al Grande Torino

Morto a 93 anni uno dei simboli del River Plate, in cui giocò 23 stagioni tra gli anni 40 e 60. Subito dopo Superga venne in Italia per una gara in onore dei granata: iniziò un legame indissolubile

CronacaQui: Da Verdi a Meité. I flop del Toro vogliono ripartire

Un’altra chance

La Gazzetta dello Sport: Il diario del Toro

Videoschede in chat, palestra in salotto e spritz sul terrazzo

Corriere Torino: Gyasi: “Longo salverà il Toro. Ho cambiato vita, grazie a lui”

L’attaccante dello Spezia: “Mi ha dato tanto. È un motivatore eccezionale”