Torino, la rassegna stampa di oggi 22 marzo 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: parla Cairo e conferma i dubbi sul campionato. Belotti al lavoro per rigenerarsi

La rassegna stampa di oggi sul Torino tocca vari temi. Tra questo, il principale è sicuramente quello della ripresa del campionato, ed è Urbano Cairo a parlare direttamente, ventilando più di un dubbio. Poi, altri focus, tra cui Belotti.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: “La bontà nelle scarpe di Mazzola”

Giammarinaro: “Ero un profugo e lui mi aiutò”

“Adesso il problema pare il jogging, ma io ho visto la guerra!”

“Vedo troppi irresponsabili in giro: sappiano che dopo il conflitto mondiale l’Italia è rinata con la sofferenza, non col benessere”

La Stampa: “Il calcio è più unito. Non è ora di furbizie”

Il numero uno granata, tra i primi a lanciare l’allarme, pensa al futuro: “Se mai il campionato dovesse riprendere, si giocherà a porte chiuse”

La Gazzetta dello Sport: Belotti: famiglia, casa, riposo. Si rigenera per il Toro per tornare a segnare

Fino all’Epifania, realizzati 19 gol, poi l’astinenza da 870′ come 5 anni fa. Meno pressioni senza l’Europeo

Corriere Torino: Comunque vada De Silvestri non scadrà a giugno. Il rinnovo è pronto