Torino, la rassegna stampa di oggi 24 marzo 2020 - Toro.it

La rassegna stampa di oggi sul Torino si focalizza principalmente su Andrea Belotti e il fatto che il capitano granata sia sempre al centro del progetto. Poi, da un capitano a un altro: Glik fa il suo in bocca al lupo al Toro.

Tuttosport: Belotti, il nuovo codice del Toro

Unito ai compagni: regole da seguire anche sui social

Glorificato dal CT e amato dai bimbi: non può non restare

Ora programmi e rinnovo, oltre le offerte: la promessa di Cairo va mantenuta per non disperdere un patrimonio anche morale

CronacaQui: Tra il Toro e l’Italia. Così capitan Belotti può rialzare la cresta

La Gazzetta dello Sport: Kamil Glik: “Coraggio Italia, sei meravigliosa e ti rialzerai come il mio Toro”

“Il granata mi manca tantissimo: è un club speciale. La squadra è forte, alla ripartenza riprenderà a fare punti”

Corriere Torino: Pulici, 51 anni fa l’inizio di una leggenda

L’attaccante protagonista dello Scudetto del 1976: così Riva mi incoraggiò