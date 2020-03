Torino, la rassegna stampa di oggi 25 marzo 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: il calciomercato e i progetti futuri del Toro, il lavoro a casa e le parole di Clara Mondonico

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro stia iniziando a pensare al futuro: tra calciomercato e altri progetti. Ma c’è anche il presente, con gli allenamenti a casa, e il passato, con il ricordo di Emiliano Mondonico.

Tuttosport: Clara Mondonico: “Papà volava via due anni fa, oggi lui farebbe così”

Domenica la ricorrenza della scomparsa di un condottiero non solo per i granata: “Rispettava le regole, soccorreva chi era in difficoltà e faceva tanto volontariato”

“Diventiamo migliori. Bergamo: siamo con te. Toro: ritorna indiano”

“Ero al fianco dei giocatori di papà. A quelli di oggi dico: siate d’esempio, donate aiuti agli ospedali. Creiamo un’Italia più bella. E per “dopo” sogno un’amichevole tra tifosi”

CronacaQui: Dall’ex Glik a Linetty: tutti vogliono il Toro

I due polacchi parlano di un futuro in granata

La Gazzetta dello Sport: Dagli impianti, al femminile. Torino, il futuro è in 4 mosse

Un nuovo centro giovanile, scout, vivaio e la prima squadra in rosa: ecco le sfide del club

Corriere Torino: In casa Toro, prima la salute. Stop a ogni attività, connessi via social