Torino, la rassegna stampa di oggi 26 marzo 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: le parole di Cairo sulla ripresa del campionato, il calciomercato e il lavoro di Longo

Tuttosport: Bonaventura, c’è anche il Toro!

Il centrocampista è in scadenza di contratto e il Milan non sembra deciso a prolungarglielo. Con l’ok di Longo e la mediazione di Raiola, granata in lizza

“Appeso per sempre a quella traversa”

Sordo racconta una carriera e una vita segnate da quell’episodio nella maledetta notte di Amsterdam del ’92

La Stampa: C’è un Toro in crescita. Il settore giovanile femminile fa da traino all’ipotesi Serie A

La Juniores di Tatiana Zorri, da due stagioni al vertice, è il fiore all’occhiello del club granata

CronacaQui: Tra casa e famiglia. Così Longo studia la rinascita del Toro

Letture, video e confronto a distanza via web, sperando presto di rigiocare l’amato paddle

La Repubblica: Toro, due anni senza “Mondo”: ultimo mito granata

Domenica l’anniversario, il ricordo dei tifosi

La Gazzetta dello Sport: Cairo: “Prima la salute. Se il campionato potrà ripartire, bisognerà finirlo entro il 30 giugno”

Il presidente del Torino interviene sui temi in discussione: “Giusto il taglio degli ingaggi, tutti dobbiamo fare dei sacrifici. Gli allenamenti vanno ripresi insieme”

Il futuro è di Lyanco, talento brasiliano per lanciare il Toro

Gli infortuni stagionali lo hanno frenato ma sarà comunque un pilastro della difesa

Corriere Torino: Il calcio in salotto non è impossibile. Lo insegna Caronte, ex allievo di Longo

Il Toro prosegue gli allenamenti a distanza