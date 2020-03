Torino, la rassegna stampa di oggi 27 marzo 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: il ricordo del derby del 3-2 vive ancora oggi. Prosegue il lavoro a casa dei giocatori

La rassegna stampa di oggi sul Torino è praticamente tutta dedicata al derby del 3-2 e di quei 3 minuti e 40 secondi magici. Poi, continua il lavoro a casa dei giocatori, che riescono comunque a fare gruppo.

Tuttosport: Edera capitano del Toro!

Il più attivo nelle chat di gruppo. Consigli e svaghi: da casa guida i compagni. Retroscena Millico

Se Lyanco insegna a Kaka: “Noi del Toro, tutti in piedi!”

Avverte l’ex asso del Milan in Brasile: “Stai a casa, sennò usa la mascherina. Non abbiamo contagiati in squadra”

La Stampa: “Per il gol decisivo nel derby del 3-2 la gente mi ringrazia ancora oggi”

Trentasette anni fa il Toro vinceva una delle stracittadine più famose con una rimonta in 3 minuto e 40 secondi. I ricordi di Fortunato Torrisi, protagonista granata di quella partita che ha segnato la storia anche della Juventus

CronacaQui: Toro, porte girevoli. Ecco chi arriverà se Sirigu dice addio

Caos numeri uno

La Gazzetta dello Sport: Dossena racconta il derby impossibile: “Vinse il cuore Toro”

Fu 37 anni fa: sotto 0-2, i granata fecero 3 gol in 142 secondi e ribaltarono la Juve

Corriere Torino: La rimonta impossibile

Dossena, Bonesso e Torrisi e il derby del 1983 ribaldato (3-2 da 0-2) in 3 minuti e 40 secondi: “Uniti si vince, con la Juve contro il virus”