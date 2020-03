Torino, la rassegna stampa di oggi 28 marzo 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: il lavoro smart di Moreno Longo per il Toro. Marengo traccia la linea per il futuro

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Moreno Longo stia lavorando, da casa, per forgiare il nuovo Toro. Poi, intervista a Marengo e a Cravero, passando per il compleanno di Nkoulou.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: “Toro, la salvezza è tornare Toro”

Marengo e quel tumore: “Essere granata mi aiuta”

“C’è futuro solo se recuperiamo i nostri valori”

“Il Toro era sempre stato uno stile di vita ricco di storia, etica e resurrezioni: spero in Bava, Longo, Asta”

CronacaQui: Il Toro del Mondo secondo Cravero: “Un uomo unico”

La Gazzetta dello Sport: Tra pc e lavoro smart cresce il nuovo Toro

Le giornate del tecnico granata Longo che aspetta il ritorno in campo e prende lezioni d’inglese

Corriere Torino: I trent’anni (indimenticabili) di Nkoulou

I compagni e la società del Torino non hanno fatto mancare il calore a distanza