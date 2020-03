Torino, la rassegna stampa di oggi 29 marzo 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Moreno Longo e il suo lavoro da casa. Ferrante tifa per lui. Il ricordo del Mondo

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Moreno Longo porti avanti il suo lavoro da casa. Poi, il ricordo per Emiliano Mondonico e le parole di Ferrante.

Tuttosport: “Cairo, fidati di Longo e Asta”

Ferrante: “Il presidente ha ogni risorsa, non solo materiale, per rilanciare il Toro. Ma non faccia di nuovo l’errore di accentrare tutto. E riparta da Belotti e Sirigu”

Il bimbo del Gallo e Nkoulou rasta

Per il camerunense compleanno di riflessioni: “Preghiamo insieme contro la pandemia”

La Stampa: Partite, libri e videochiamate. Così prosegue la cura del Toro

Moreno Longo in casa a Rivoli trascorre ore tra filmati vecchi e studio. Unico svago per il coach, i compiti con le tre figliolette

La Gazzetta dello Sport: Un Mondo di ricordi

Pavarese: “Dopo due anni, manca di più”

Corriere Torino: Due anni senza Mondo: “Lo sogno sorridente, sulla sua panchina”

La figlia del tecnico: “Papà allenava con il cuore, ed è la cosa che aveva in comune con il Toro: non si incontrarono per caso”