Torino, la rassegna stampa di oggi 27 febbraio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Moreno Longo continui a preparare la partita contro il Napoli, intenzionato a schierare più Zaza e Belotti che Verdi. Poi, dubbi in difesa.

Tuttosport: Belotti a Napoli. Gallo canterino, fai tu il Messi?

In bilico tra l’astinenza e un primato nella storia del Toro, il bomber torna nello stadio dove fin da Palermo indirizzò il suo destino. E dove la Pulce ha fallito

Izzo, troppi scivoloni e dubbi sul futuro. Ora impari da Lyanco

Con Longo, il difensore brasiliano sta tornando ai suoi migliori livelli dei tempi di Mihajlovic. Dà quelle garanzie che il centrale napoletano ha smarrito, tra pensieri rivolti al mercato

La Stampa: Da acquisto più caro a punto interrogativo. Il Toro mette Verdi in sala d’aspetto

CronacaQui: Vedi Napoli… e non giochi. Verdi rischia di stare fuori

L’ex Milan verso l’esclusione, Longo punta tutto su Zaza-Belotti

La Repubblica: Cercasi Belotti disperatamente. Il Toro rivuole il suo bomber

Il “Gallo” sabato al San Paolo taglierà il traguardo delle 200 presenze in Serie A. Ma in campionato non segna dal 5 gennaio. E Longo: “Non deve correre meno, ma correre meglio”

La Gazzetta dello Sport: Bremer-Lyanco: una samba per conquistare il Torino

C’è un posto nella difesa a tre a fianco di Izzo e Nkoulou. Se lo contendono i due brasiliani ed è una sfida incerta

