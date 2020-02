Torino, la rassegna stampa di oggi 28 febbraio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: voci di mercato su Sirigu e il Napoli. Longo pensa a Belotti-Zaza per affrontare gli azzurri

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta dei possibili incroci di mercato con il Napoli: non solo Belotti, ma anche Sirigu. A proposito del Gallo, l’attaccante potrebbe scendere in campo in coppia con Zaza.

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino

Tuttosport: Sirigu a Napoli: doppio assalto al SalvaToro!

La partita più difficile per tornare a blindare la difesa: ma il portiere, davanti al suo estimatore De Laurentiis, vuole salvare in fretta i granata per poi decidere il suo futuro

È l’ora del coraggio. L’ora di Belotti-Zaza

Longo lavora insistentemente sulla coppia di centravanti per tornare a proporre un Toro d’attacco, riempire l’area e sfruttare le fasce. Forse già da Napoli la svolta

CronacaQui: Longo rilancia Zaza al fianco di Belotti per svoltare a Napoli

Annullata la conferenza stampa del mister. Trasferta vietata per i residenti in Piemonte

La Repubblica: Toro, il ritorno a casa di Izzo: “A Napoli conta solo il presente”

Il ragazzo di Scampia prima dell’incontro al San Paolo riceverà in ritiro la visita di mamma Giovanna. Le prime scarpe da gioco gliele comprò Mazzarri, all’epoca tecnico degli azzurri, che poi lo volle in granata