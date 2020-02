Torino, la rassegna stampa di oggi 29 febbraio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Longo carica la squadra per il Napoli, si va con Belotti e Zaza in attacco

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra stia lavorando per affrontare al meglio il Napoli questa sera. L’idea di Longo è di schierare Zaza-Belotti in attacco, l’allenatore ha chiesto ai suoi giocatori più coraggio.

Tuttosport

Toro, vuoi crederci? Corri, crossa, tira!

A Napoli con 8 giorni di riposo in più dei rivali: è ora di tornare a ribaltare anche le statistiche

“Nessuno ha voglia più di noi”

Longo: su la testa! “Servono punti! Zaza-Gallo, a voi”

CronacaQui

Longo spera nell’impresa: “A Napoli per fare punti”

Stasera la sfida contro i partenopei: “La sosta forzata ci è servita”

La Repubblica

Longo: “Ecco il Toro che voglio. A Napoli dovremo fare punti”

Dieci giorni senza partite hanno permesso al tecnico di lavorare su forma fisica e tattica. L’idea è di rilanciare Baselli a centrocampo dopo 2 mesi di assenza e affiancare Zaza e Belotti in attacco

La Stampa

Obiettivo ripartenza: in campo e fuori. Il Toro a Napoli cerca punti

Per i granata 12 giorni di riposo, per gli azzurri 4: Longo confusa anche nella freschezza

La Gazzetta dello Sport

Prima linea pesante. Tocca a Zaza-Belotti riaccendere il Toro

Dopo 4 mesi tornano i due centravanti: occasione per spezzare un lungo digiuno