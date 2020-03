Torino, la rassegna stampa di oggi 1 marzo 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: sesto ko di fila, i granata sprofondano anche a Napoli. Rabbia Longo

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro abbia perso per la sesta volta consecutiva in campionato. L’incubo retrocessione è sempre più vicino, e Moreno Longo striglia la squadra.

Tuttosport: Ringhio azzanna le ferite del Toro

Manolas e Di Lorenzo castigano i granata al 6° ko di fila, incapaci di tirare in porta per 91′. Edera è un’illusione, la zona B si avvicina

Longo: “Io arrabbiato. Tutti devono capire che rischiamo la B”

L’allenatore deluso e severo: “Devo far capire ai giocatori in quale situazione è caduto il Toro. Senza coraggio e personalità non si svolta. Zaza e Belotti? Male: si deve difendere in 11”

La Stampa: Toro, 6 a pezzi

Granata al 6 ko consecutivo in campionato. Per il Napoli padrone del campo il 2-1 è strettissimo

La Repubblica: Al Toro non basta Sirigu. A Napoli sesto ko di fila

Neanche Belotti si salva nel nuovo naufragio granata: festeggia le 200 partite in Serie A con una prova incolore. Il ritorno di Baselli non fa la differenza. Inguardabili Rincon e Bremer. Edera unica speranza ma ora cresce l’ansia

La Gazzetta dello Sport: Napoli, Eurobalzo

Gli azzurri giocano, sprecano e divertono: la scalata continua. Toro, sesto ko di fila

Corriere Torino: “Toro, serve coraggio”

Sconfitto a Napoli, Longo incalza: “Ci siamo sbloccato dopo il 2-0 e così non funziona”