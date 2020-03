Torino, la rassegna stampa di oggi 2 marzo 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Longo si spreme le meningi per cambiare il Toro, Udinese e Parma sono sul suo cammino

Tuttosport: Longo, serve uno choc in campo!

Il Toro è inerme, la squadra è sola. Ma la B non esiste

Dal 3-4-3 al 4-2-3-1 d’assalto. Millico, adesso fai come Edera

Con l’Udinese non c’è solo il 3-5-2: ecco cosa può fare Longo per dare aria al gioco all’inizio o a gara in corso. Simone mostra la voglia giusta: è ora che Vincenzo lo imiti

La Repubblica: Toro, due partite in casa per evitare l’incubo della B

Dopo il sesto ko consecutivo, i granata si aggrappano ai match in quattro giorni contro Udinese e Parma. Longo: “Io devo inculcare nei giocatori la paura”. Il ds Bava: “Stagione nata male, ma restiamo uniti”