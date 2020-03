Torino, la rassegna stampa di oggi 3 marzo 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Longo e il vantaggio della pausa forzata fino al 15 marzo. Si lavora sulla condizione

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra di Moreno Longo stia lavorando molto sull’aspetto atletico e mentale. Saltano le gerarchie, e la pausa per il coronavirus può dare più tempo per mettere benzina nelle gambe.

Tuttosport: Toro, saltano le gerarchie

Testa, fame, serietà. Adesso tutti uguali, gioca chi merita!

Millico si risveglia e Longo lo prova con Belotti e Verdi

Lombalgia finalmente superata: buon allenamento e anche un gol di classe nelle prove di 3-4-3. Ma adesso il giovane deve dimostrare continuità e umiltà nel lavoro al Filadelfia

La Stampa: Il Toro fermo fino al 14 marzo. Poi due partite in quattro giorni

CronacaQui: Toro, avanza lo spettro della B. Zero punti nel girone di ritorno

Anche Spal e Brescia hanno fatto meglio della squadra di Longo

La Repubblica: Toro, il virus rende un rebus il calendario

A rischio rinvio i prossimi due match con Udinese e Parma, la prossima sfida certa è quella con il Cagliari il 15 marzo. A meno che non si punti su stadi a porte chiuse

La Gazzetta dello Sport: Ricarica granata

Longo nella testa del Toro. Meno paure e più coraggio

Corriere Torino: Toro, pausa di riflessione

L’allarme coronavirus ridisegna i calendari. La partita con l’Udinese slitta di una settimana, quella col Parma al 18. Derby l’11 aprile: oggi ufficialità e dettagli