Torino, la rassegna stampa di oggi 4 marzo 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: focus su Edera, il jolly d’attacco che scala posizioni con Moreno Longo

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Zaza, ma cosa fai?

Fallaccio su Edera: che botta, che paura!

Il Toro su Girotti

Il giovane bomber del River individuato come vice Belotti: un metro e 90 di gol! E il Gallo deve restare

La Stampa: Edera e Millico pronti. Longo si affida ai baby per uscire dalla crisi

I ragazzi del vivaio del Toro sono le armi cui il tecnico potrebbe affidarsi alla ripresa

CronacaQui: Da precario a jolly. Così Simone Edera ha scalato le posizioni

La Gazzetta dello Sport: Edera, una storia da cinema. Dall’oratorio alle notti Toro

Benedetti e Bava lo scoprirono al Valdocco di Don Bosco, è in granata dall’età di 7 anni: il gol di Napoli può essere la svolta

Corriere Torino: “Nella testa del Toro”

De Biasi, l’ex della prima A e la crisi granata: “Longo ha una squadra di prima fascia, saprà fare in modo che i giocatori ci credano. Sirigu, Nkoulou e Belotti possono farcela”