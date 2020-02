Torino, la rassegna stampa di oggi 3 febbraio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Mazzarri al capolinea, il Toro è pronto a cambiare allenatore dopo Lecce

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la sconfitta per 4-0 in casa del Lecce costituisca la fine dell’esperienza da allenatore del Toro di Walter Mazzarri. L’allenatore è al capolinea, pronti i sostituti.

Tuttosport: Mazzarri&Cairo: fine

Resa e vergogna. I tifosi: “Basta!”

“Partita inaccettabile, squadra rassegnata”. Comi in diretta licenzia WM

Ritiro abolito, il tecnico non riparte con la squadra ufficialmente per la febbre. Quella frase in campo: “Speriamo che finisca presto”

La Stampa: La giornata della svolta. Longo in pole, poi De Biasi

Oggi il probabile cambio. Lo sfogo del tecnico in panchina: “Non vedo l’ora che finisca”

La Repubblica: Il Toro affonda, bufera su Mazzarri. Il Toro pensa a Longo o a De Biasi

I granata strapazzati dal Lecce, hanno subito 15 gol in 3 partite. Il dg Comi: “I ragazzi hanno sbagliato atteggiamento, è una sconfitta inaccettabile su cui rifletteremo”

La Gazzetta dello Sport: Sprofondo Toro

Mazzarri vicino al capolinea. È corsa a due: Longo o De Biasi

Corriere Torino: Il poker più nero: Toro al buio

A Lecce un altro ko: 4-0. Subito lungo summit negli spogliatoi tra il presidente Cairo e il tecnico Mazzarri. Parla solo il dg Comi: “Tutti in discussione, ora dobbiamo riflettere”