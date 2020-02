Torino, la rassegna stampa di oggi 4 febbraio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Longo pronto per una nuova avventura, comincia oggi l’era dell’allenatore ex Primavera al posto di Mazzarri

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di Moreno Longo e della sua nuova avventura ormai pronta a cominciare. L’ex allenatore della Primavera prenderà il posto di Walter Mazzarri, che sta per firmare la risoluzione contrattuale.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: La sfida di Longo, ragazzo del Fila che ora riaprirà

Oggi primo allenamento e presentazione, porte aperte forse da domani. Operazione simpatia per ricomporre la frattura: i tifosi sono già con lui

Toro più giovane e coraggioso

Baricentro alzato e nuova occupazione degli spazi. Maggiore attenzione a Edera e Millico, ma Longo vuole anche recuperare Zaza. L’incognita Verdi

Cronaca Qui: Toro, via Mazzarri. Tocca a Longo fino a giugno

La Repubblica: Toro, rivoluzione in panchina. Via Mazzarri, arriva Longo

Ma l’ex allenatore della Primavera firmerà solo questa mattina: prima deve rescindere con il Frosinone. È il sedicesimo cambio dell’era Cairo, il contratto sarà per ora soltanto fino al termine della stagione